 

"Динамо" (Киев) назвало имя нового главного тренера

15 августа 2019 г. 16:30
Автор: Виталий Лабскир
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После увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев) тренерское кресло оставалось вакантным лишь сутки.

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что новым главным тренером назначен Алексей Михайличенко, работавший спортивным директортором в этом клубе.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

В 2002-2004 гг. Михайличенко уже был главным тренеом "Динамо". Под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок Украины.

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