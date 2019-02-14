"Динамо" на последних минутах спаслось в Греции

14 февраля 2019 г. 22:01
Автор: Виталий Лабскир
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы греческий "Олимпиакос" и киевское "Динамо" победителя не выявили, забив четыре мяча.

Первым забил "Олимпиакос" уже на девятой минуте поединка - гол на счету Ахмеда Хассана. "Динамо" отыгралось в середине тайма благодаря точному удару Виталия Буяльского. Но перед перерывом греки снова вышли вперед. Гол на счету Жила Диаша. 2:1 в пользу хозяев.

В самой концовке игры киевской команде удалось уйти от поражения: это Беньямин Вербич на 89-й минуте спас "Динамо" и принес ничейный результат 2:2.

Ответный поединок между "Динамо" и "Олимпиакосом" состоится в Киеве 21 февраля, где и определится участник 1/8 финала Лиги Европы.

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