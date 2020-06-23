"Динамо" за 6 туров до финиша стало чемпионом страны

23 июня 2020 г. 12:57
Автор: Виталий Лабскир
43 просмотра

Преимущество над ближайшим преследователем составляет 19 очков

В то время, как в Украине донецкий "Шахтер" за 5 туров до финиша чемпоината страны в Премьер-Лиге досрочно оформил свое чемпионство, в Хорватии загребское "Динамо" стало чемионом своей страны за 6 туров до финиша.

В 30-м туре "Динамо", главным тренером которого является бывший главный тренер львовских "Карпат" Игор Йовичевич, сыграло вничью 0:0 с "Горицей" из "Велика-Горицы".

Этого оказалось достаточно для того, чтобы отрздновать чемпионство, так как 19-ти очковое преимущество над ближайшим преследователем - командой "Локомотива" (Загреб) в любом случае гарантирует "Динамо" 1-е место.

Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии в юбилейный, 20-й раз и при этом в 13-й раз за последние 14 лет.

Видео: 

GORICA vs DINAMO 0:0 (30. kolo HT Prva liga 2019./2020.)

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53