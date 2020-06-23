"Динамо" за 6 туров до финиша стало чемпионом страны

Преимущество над ближайшим преследователем составляет 19 очков

В то время, как в Украине донецкий "Шахтер" за 5 туров до финиша чемпоината страны в Премьер-Лиге досрочно оформил свое чемпионство, в Хорватии загребское "Динамо" стало чемионом своей страны за 6 туров до финиша.

В 30-м туре "Динамо", главным тренером которого является бывший главный тренер львовских "Карпат" Игор Йовичевич, сыграло вничью 0:0 с "Горицей" из "Велика-Горицы".

Этого оказалось достаточно для того, чтобы отрздновать чемпионство, так как 19-ти очковое преимущество над ближайшим преследователем - командой "Локомотива" (Загреб) в любом случае гарантирует "Динамо" 1-е место.

Загребское "Динамо" стало чемпионом Хорватии в юбилейный, 20-й раз и при этом в 13-й раз за последние 14 лет.