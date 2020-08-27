Для выявления победителя пришлось пробить 20 послематчевых пенальти

27 августа 2020 г. 16:00
Автор: Виталий Лабскир
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Очень длинная серия послематчевых 11-метровых.

Казалось бы непримечательный футбольный матч увенчала марафонская серия пенальти.

В 1/64 Кубка России по футболу встречались команды СКА (Хабаровск) - "Факел" (Воронеж). Основное и дополнительное время завершилось вничью - 0:0.

Дело дошло до серии послематчевых пенальти. В этой серии за первые 4 удара не было забито ни одного гола. В конце концов, командам пришлось пробить в общей сложности 20 одиннадцатиметровых, и СКА в итоге "вымучил" победу - 8:7.

Видео: 

СКА-Хабаровск - Факел. Обзор 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России

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