До "Шахтера" здесь не была ни одна футбольная команда

Сегодня необычные гости посетили Зеленый Гай, где расположен областной специализированный дом ребенка. К детям, не имеющим родителей, приехали футболисты сильнейшей украинской команды - донецкого "Шахтера".

Утром у дома ребенка в поселке Зеленый Гай припарковался автобус, которого здесь никогда не видели - фирменный транспорт донецкого "Шахтера". Из него вышли главный тренер команды Луиш Каштру, его ассистент Дарио Срна и два футболиста основного состава - Сергей Кривцов и Марлос. А еще - руководительница Харьковской области Юлия Светличная. Кстати, она стала первым губернатором за последние 30 лет, посетившим этот детской дом. Также сюда никогда не приезжали и профессиональные футболисты. Здесь сейчас живут 82 ребенка, в том числе ВИЧ-инфицированные ребята.

Игорь Титаренко, директор дома ребенка «Зеленый Гай":

Специализация наша - это неврология детская, в том числе ДЦП. И ВИЧ-инфекция. Причем мы единственные, и центр СПИДа в Харькове, кто занимается этой проблемой. Детей, которые рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, у нас 17 человек.

Знакомство и общение футболистов "Шахтера" с детьми получилось очень искренним. Конечно, малыши получили подарки. А в ответ подготовили концерт для гостей. Совсем трогательно получилось, когда представители делегации "Шахтера" начали танцевать вместе с участниками детского концерта.

Сергей Кривцов, футболист "Шахтера":

Да, потанцевали. Можно сказать, дети положительные эмоции нам подарили. Мы, в свою очередь, старались как-то им подарить положительные эмоции. Сегодня мы увидели хороший дружный коллектив, который помагает этим деткам. И подтвердает ту фразу, что герои среди нас живут.

Взрослые попытались подарить этим детям то, чего, кажется, им больше всего не хватает - любовь.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Ни один диагноз, ни одна болезнь не отменяют того, что ребенку нужна любовь. И сделать мир светлее и добрее просто. Нужно всего лишь дотянуться и дотронуться до жизни тех, кто в этом действительно нуждается.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

Конечно же, эмоции нас сейчас просто переполняют. Мы бы хотели бы смотреть на этот мир немного через другую призму. Не испытывать, возможно, такие ощущения. Но несмотря на то, что мы дарим огромное количество любви этим деткам, радикально ничего мы не сможем сделать, и заменить папу или маму конечно же будет невозможно. Они всегда будут чувствовать эту недостачу.

Шахтер" после того, как получил такие необычные впечатления, теперь, видимо, с дополнительным вдохновением выйдет на календарный матч украинской футбольной Премьер-Лиги против полтавской "Ворсклы".