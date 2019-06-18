"Договорняк" с протестом. Футбольный матч завершился со счетом 21:18

18 июня 2019 г. 16:30
Автор: Виталий Лабскир
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Футболсты команд-соперников забивали друг другу голы, не встречая никакого сопротивления.

1/8 финала Кубка Макао по футболу встретились команды, чьи названия по-русски звучат, как "Так Чун Ка И" и "Ган Сай".

Матч между фктболистами "Так Чун Ка И" и "Ган Сая" завершился даже не с хоккейным, а гандбольным счетом - 21:18.

Как оказалось, такое обилие голов стало акцией протеста в отношении футбольной ассоциации Макао, запретившей сборной Макао ехать в Шри-Ланку на ответный матч к ЧМ-2022.

Дело в том, что в первом, домашнем матче, сборная Макао выиграла у сборной Шри-Ланки  - 1:0. После чего футбольная ассоциация Макао настаивала на проведении ответного поединка на нейтральном поле из-за недавних терактов на Шри-Ланке. Это требование не было удовлетворено. Футболисты сборной Макао не полетели на Шри-Ланку, и им было засчитано техническое поражение - 0:3.

После чего в 1/8 Кубка Макао и был сыгран матч протеста, завершившийся со счетом 21:18.

Видео: 

[抗議棄賽]加義 21:18 恆勢 Ka I 21:18 Hang Sai (2019/6/16 澳門足總盃 Macau FA Cup)

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