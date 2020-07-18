Долгожданное событие. Болельщики очень радовались, игнорируя социальную дистанцию

18 июля 2020 г. 19:08
Автор: Виталий Лабскир
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Возврещение в элитный дивизион, спустя 16 лет.

Титулованный англиский футбольный клуб "Лидс Юнайтед" с 2004-го года не играл английской Премьер-Лиге. И, вот, за два тура до финша Чемпоиншип (второго по силам английского дивизиона) досрочнно занял 1-е место и обеспечил себе на следующий сезон путевку в Премьер-Лигу. Произошло это после того, как "Вест Брович" - ближайший преследователь "Лидса", уступил "Хадерсфилду" - 1:2.

Тысячи болельщиков "Лидса", наплевав на коронавирусные ограничения, пришли к стадиону "Элланд Роуд" - домашней арене родного клуба, и стали праздновать столь долгожданное возвращение в Премьер-Лигу. При этом футболисты "Лидс Юнайтед" делили радость со своими болельщиками, находясь за стекляными окнами стадиона.

А еще именем Марсело Бьелсы - аргентинца, являющегося главным тренером "Лидса" с сегодняшнего дня временно названа одна из городских улиц Лидса.

Видео: 

LEEDS UNITED PROMOTION CELEBRATIONS AT ELLAND ROAD

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