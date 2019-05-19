Донецкий "Шахтер" - чемпион Украины 2019. Досрочный триумф

За три тура до финиша сезона в украинской футбольной Премьер-Лиге окончательно умерла интрига в борьбе за чемпионство.

Донецкий "Шахтер" снял все вопросы, победив в Запорожье луганскую "Зарю" - 1:0. Побеный гол на 11-й минуте матча провел Жуниор Мораес.

Благодаря этой победе преимущество "Шахтера" над киевским "Динамо" возросло до 12-ти очков, что в оставшихся трех матчах не отыгрывается даже математически.

"Шахтер" теперь 12-кратный чемпион Украины. При этом он выигрывает золотые медали третий сезон подряд - в третий раз под руководством Паоло Фонсеки.