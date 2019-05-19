Донецкий "Шахтер" - чемпион Украины 2019. Досрочный триумф

19 мая 2019 г. 21:07
Автор: Виталий Лабскир
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За три тура до финиша сезона в украинской футбольной Премьер-Лиге окончательно умерла интрига в борьбе за чемпионство.

Донецкий "Шахтер" снял все вопросы, победив в Запорожье луганскую "Зарю" - 1:0. Побеный гол на 11-й минуте матча провел Жуниор Мораес.

Благодаря этой победе преимущество "Шахтера" над киевским "Динамо" возросло до 12-ти очков, что в оставшихся трех матчах не отыгрывается даже математически.

"Шахтер" теперь 12-кратный чемпион Украины. При этом он выигрывает золотые медали третий сезон подряд - в третий раз под руководством Паоло Фонсеки.

 

Видео: 

Заря - Шахтер - 0:1. Гол: Мораес (11')

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