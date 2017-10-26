Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" лишь в овертаймах пробились в 1/4 финала Кубка Украины

Состоялись матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу. На этой стадии уже не было харьковских команд.

Гранды украинского футбола донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сумели пробиться в четвертьфинал национального кубка, дожав своих соперников в овртайме.

"Шахтер", уступая по ходу матча луганской "Заре" 0:2, свел в основное время матч к ничьей - 2:2, и довел матч до победы в дополнительные полчаса - 4:3.

Киевское "Динамо" и "Александрия" разошлись миром в основное время - 1:1. В овертайме "Динамо" добилось победы - 3:1.

Помимо "Шахтера" и "Динамо" в четвертьфинал вышли еще три команды Премьер-Лиги - "Ворскла" (Полтава), "Мариуполь" и ровенский "Верес", а также перволиговая "Десна" (Чернигов) и две команды второй лиги - ФК "Львов" и СК "Днепр-1".