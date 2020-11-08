Донецкий "Шахтер" крупно обыграл коронавирусное киевское "Динамо"

Украинское классическое дерби "Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) не вышло конкурентным. "Динамо" подошло к матчу с 12-ю больными коронавирусом, в то время, как у "Шахтера" все заболевшие уже выздоровели.

"Шахтер" победил 3:0. В первом тайме Жуниор Мораес открыл счет.

Перед перерывом "Динамо" осталось вдесятером. Харьковский арбитр Катерина Монзуль после просмотра VAR дала прямую красную карточку капитану киевской команды Сергею Сидорчуку за грубый фол.

Во втором тайме После дальнего удара Тараса Степаненко и рикошета от Маркоса Антонио "Шахтер" забил второй гол, а затем Алан Патрик - третий.

После матча сильно разочарованный главный тренер "Динамо" Мирча Луческу упрекнул "Шахтер" в отказе перенести этот матч. Луческу заявил: "Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Я никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже если бы представлял другую сторону".

Главній тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал победу своей команды над "Динамо" "абсолютно честной".

На верхушке турнирной таблицы ситуация обострилась. "Динамо", имея 20 очков после 9-ти туров, сохранило лидерство. Но при этом "Шахтер" максимально приблизился - у донецкой команды 19 очков.