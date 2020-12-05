Донецкий "Шахтер" крупно победил, но не сократил отставание от киевского "Динамо"

В 12-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги лидеры не потеряли очки.

Киеввское "Динамо" взяло верх 2:1 над "Мариуполем". Денис Гармаш открыл счет за "Динамо", забив быстрый гол уже на 6-й минуте матча. За 6 минут до конца первого тайма "Динамо" осталось в меньшинстве - за фол последней надежды был удален вратарь Руслан Нещерет. Вдесятером футболисты киевской команды сумели удвоить счет - отличился Виктор Цыганков. В компенсированное время за "Мариуполь" сквитал один гол Дмитрий Топалов.

"Шахтер" разгромил дебютанта Премьер-Лиги "Минай" со счетом 5:1. При этом из пяти голов "Шахтера" три забили футболисты этой команды Фернандо, сопроводивший взятие ворот акробатическим кульбитом, Манор Соломон и Никола Матвиенко. Еще два мяча "Шахтера" - это автоголы футболистов "Миная" Олега Допилки и Максима Лопыренка. В чужие ворота за "Минай" забил Анатолий Нуриев, и он же не реализовал пенальти, когда "Шахтер" вёл в счете 4:1.

После 12-ти сыгранных матча у киевского "Динамо", возглавляющего турнирную таблицу, теперь 29 очков. "Шахтер" по-прежнему отстает на 3 пункта. У него 26 очков.