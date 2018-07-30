Донецкий "Шахтер", крупно победив в Харькове, возглавил турнирную таблицу украинской Премьер-Лиги

В Харькове в матче 2-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" принимал новичка элитного дивизиона украинскго футбола команду "Арсенал-Киев".

В первом тайме бразильцы Жуниор Мораес, Тайсон и Фернадо, забив по голу, сделали счет 3:0 в пользу "Шахтера".

Этот счет не изменился после перерыва.

Благодаря крупной победе "Шахтер" возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги. После двух туров по 6 очков, помимо "Шахтера", имеют также "Александрия" и киевское "Динамо". К тому же все эти три команды имеют "0" в графе "пропущенные мячи". Разница забитых и пропущенных мячей у "Шахтера" - 5-0, у "Александрии" - 3-0, у "Динамо" - 2-0.