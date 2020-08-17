Донецкий "Шахтер" подтвердил, что будет теперь проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергей Палкин рассказал, что домашней ареной команды отныне будет НСК "Олимпийский" в Киеве, а не ОСК "Металлист" в Харькове.

Палкин в интервью изданию "Интерфакс" рассказал, на каких условиях "Шахтер" будет играть в Киеве: