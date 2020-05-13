Донецкий "Шахтер" показал, как команда проходит тестирование на коронавирус

В донецком "Шахтере" ожидают результаты тестов на COVID-19.

Как сообщил официальный сайт "Шахтера", команда собрались в тренировочном комплексе «Святошин» в Киеве.

Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. «Горняки» ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе.