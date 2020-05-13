Донецкий "Шахтер" показал, как команда проходит тестирование на коронавирус

13 мая 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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В донецком "Шахтере" ожидают результаты тестов на COVID-19.

Как сообщил официальный сайт "Шахтера", команда собрались в тренировочном комплексе «Святошин» в Киеве.

Согласно санитарно-эпидемиологическим и медицинским рекомендациям для тренировочного процесса в украинском футболе, все игроки и тренеры первой команды «Шахтера» сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

После этого образцы были доставлены в вирусологическую лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием. Процедура анализа займет до трех суток. «Горняки» ждут результаты тестирования, а затем можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок в общей группе.

 

Видео: 

Игроки и тренеры Шахтера сдали тесты на COVID-19: как это было?

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