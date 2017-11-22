Донецкий "Шахтер" потерпел крупное поражение в Лиге Чемпионов

22 ноября 2017 г. 14:06
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Донецкий "Шахтер" в пятом туре групповой стадии Лиги Чемпионов не сумел взять очки в выездном матче в Неаполе против итальянского "Наполи".

"Шахтер" "посыпался" в последние полчаса игры пропустив от Илсинье, Зелински и Мертенса и проиграл 0:3.

В дроугом матче 5-го тура этой группы английский "Манчестер Сити" в родных стенах взял верх над голландским "Фейнеоордом" - 1:0.

У досрочного победителя группы "Манчестер Сити" стало 15 очков. У "Шахтера" - 9, "Наполи" - 6, "Фейеноорда" - 0.

"Шахтеру", чтобы выйти в 1/8 финала, нужно в заключительном туре не проиграть в Харькове "Манчестер Сити". Либо, в случае поражения, надеяться, что "Фейеноорд" отберет очки у "Наполи".

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