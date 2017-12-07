Донецкий "Шахтер" пробился в 1/8 Лиги Чемпионов, победив в Харькове "Манчестер Сити"

Донецкий "Шахтер" стал одним из двух победителей "группы смерти" Лиги Чемпионов. В соперничестве с английским "Манчестер Сити", итальянским "Наполи" и голландским "Фейеноордом" "Шахтер" сумел отобраться в плей-офф.

В матче заключительного, 6-го тура "Шахтер" принимал в Харькове "Манчестер Сити" и одержал победу со счетом 2:1.

За "Шахтер" забивали бразильцы Бернард и Исмаили. "Манчестер Сити" не проиграл всухую, благодаря голу Серхио Агуэро с пенальти.

В итоге у "Манчестер Сити" 15 очков, у "Шахтера" - 12, "Наполи" набрал 6 очков, "Фейеноорд" - 3.

"Манчетсер Сити" и "Шахтер" продолжат выступление в Лиге Чемпионов в феврале 2018 года матчами 1/8 финала.