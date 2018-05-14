Донецкий "Шахтер" стал в Харькове чемпионом Украины по футболу

14 мая 2018 г. 10:36
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В 31-м туре - за тур до завершения чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге, умерла интрига относительно того, кто станет чемпионом страны. Донецкому "Шахтеру" для того, чтобы оказаться недасягаемым для киевского "Динамо" нужна была победа в Харькове над ровенским "Вересом".

И эта победа была достигнута. "Шахтер" взял верх - 1:0. Гол на 5-й минуте матча с пенальти забил Марлос.

Отныне "Шахтер" - 11-кратный чемпион Украины по футболу.

По завершении же матча в раздевалке донецкой команды было бурное веселье с обливанием шампанским.

Видео: 

Празднование в чемпионской раздевалке

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