Донецкий "Шахтер" узнал с кем сыграет в Харькове в 1/16-й Лиги Европы

16 декабря 2019 г. 15:05
Автор: Виталий Лабскир
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги Чемпионов. Украина сохранила в еврокубках единственного представителя - донецкий "Шахтер".

Жребий выбрал в соперники подопечным португальского тренере Луиша Каштру в 1/16-й финала Лиги Европы португальскую "Бенфику".

Первый матч между "Шахтером" и "Бенфикой" состоится 20 февраля в Харькове, ответный - 27 февраля в Лиссабоне.

Вот как выглядят пары 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги Чемпионов. Обращает на себя внимание суперпротивостояние уже в 1/8 финала Лиги Чемпионов английского "Манчестер Сити" против испанского "Реала".

 

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