 

Донецкий "Шахтер" в новой форме крупно победил в Харькове

05 августа 2019 г. 13:41
Автор: Виталий Лабскир
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Донецкий "Шахтер" провел в Харькове первый домашний поединок в сезоне 2018/19 гг.

Во 2-м туре украинской Премьер-Лиги "Шахтер" во главе с новым главным тренером Луисом Каштру и в новой форме принимал львовские "Карпаты".

Донецкая команда крупно победила - 3:0. Голы забивали двое натурализированных в украинцы бразильцев - Марлос и Мораес и один ненатурализированный - Исмаили.

Киевское "Динамо" стол же крупно - 3:0 одержало выездную победу над футбольным клубом "Львов".

После двух туров без очковых потерь с 6-ю набранными очками идут три команды - "Шахтер", "Динамо", а также "Колос" из Коваливки.

Видео: 

Шахтер – Карпаты. Скрытая камера: команда девочек и новая форма

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