Донецкий "Шахтер" выиграл с огромным преимуществом первый этап чемпионата Украины по футболу

08 марта 2020 г. 19:16
Автор: Виталий Лабскир
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В украинской футбольной Премьер-Лиге вместе с 22-м туром завершился первый этап чемпионата Украины, по итогам которого команды теперь разделены на две шестерки.

Донецкий "Шахтер" в 22-м туре в сверхрезультативном матче одержал выездную победу 4:3 над "Колосом" из Коваливки и, набрав 59 очков, прописался на первом месте.

У ближайшего преследователя - киевского "Динамо" аж на 14 пунктов  меньше - 45 очков. Далее в первой шестерке луганская "Заря" - 43 очка, "Десна" (Чернигов) - 42, "Александрия" - 37 и "Колос" - 26.

Во второй шестерке: "Днепр-1" и "Мариуполь" - по 25, "Львов" и полтавская "Ворскла" - по 20, донецкий "Олмпик" - 18, львовские "Карпаты" - 13.

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