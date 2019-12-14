Донецкий "Шахтер" выиграл у луганской "Зари" и упрочил свое безоговорочное лидерство в Премьер-Лиге

Футболисты донецкого "Шахтера" свой последний матч в 2019-м году провели в Запорожье. Это был центральный поединок 18-го тура украинской Премьер-Лиги против луганской "Зари".

После безголевого первого тайма во втором Жуниор Мораес открыл счет за "Шахтер", Богдан Леднев сравнял - за "Зарю", после чего Марлос, реализовав пенальти, принес "Шахтеру" победу - 2:1.

"Шахтер" набрал 50 очков и увеличил до 16-ти очков свое преимущество над "Зарей", идущей пока с 34 очками на 2-м месте.

"Зарю" завтра могут сместить со второй позиции черниговская ""Десна", либо киевское "Динамо". "Десна" и "Динамо" имеют по 33 очка и в воскресенье встречаются между собой.