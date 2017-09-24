Дортикос жестко нокаутировал Кудряшова ударом в ухо во втором раунде

Второй четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между беглым кубинцем Юньером Дортикосом, проживающим в США, и россиянном Дмитрием Кудряшовым вышел весьма скоротечным.

Во втором раунде прошел правый прямой удар Дортикоса в ухо Кудряшову, и российский боксер повалился без шансов продолжать поединок.

У чемпиона мира по версии WBA Юньера Дортикоса это 22-я победа в 22 проведенных поединках на профессиональном ринге, при этом 21-я нокаутом.

Таким образом, известны уже два полуфиналиста - это Дортикос и украинец Александр Усик, победивший ранее в своем четвертьфинале немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.