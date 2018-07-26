Дортмундская "Боруссия", проиграв, сохранила лидерство в "Международном Кубке чемпионов"

26 июля 2018 г. 18:54
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В американском Питтсбурге состялся матч предсезонного "Международного Кубка чемпионов" между дортмундской "Боруссией" и лиссабонской "Бенфикой".

Основное время завершилось вничью 2:2. За "Боруссию" в первом тайме голевым дублем отметился Максимилиан Филипп. "Бенфика" благодаря голам Андре Алмейды и Альфа Самеды отыгралась после перерыва.

Далее была серия послематчевыхъ пенальти, которую "Бенфика" выиграла 4:3. При этом один из 11-тиметровых реализовал аргентинский новичок португальского клуба Факунда Феррейра, игравший ранее за донецкий "Шахтер".

Из 13-ти команд, которые уже сыграли в рамках "Международного Кубка чемпионов", "Боруссия" остается единственной, выигравшей два матча. При двух победах и одном поражении она имеет 6 очков и идет на первом месте. Правда, никто еще кроме "Боруссии" не провел три поединка.

Видео: 

PRÉ-ÉPOCA 2018/2019: Borussia Dortmund x SL Benfica

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