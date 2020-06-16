Досрочно, убедительно и безоговорочно. "Бавария" - чемпион Германии-2020 по футболу

Мощный спурт из сплошных побед мюнхенской "Баварии" после выхода чемпионата Германии по футболу из карнтина обеспечил этой команде досрочное завоевание золотых медалей.

Поздним вечером 16-го июня "Бавария" оформила свое 8-е подряд и при этом 30-е в общей сложности чемпионство.

Произошло это после гостевой победы 1:0 над бременским "Вердером". Победный гол забил лучший бомбардир "Баварии" Мариуш Левандовски.

"Баварии до завршения чемпионата Германии осталось провести два матча. При этом она на 10 очков опережает ближайшего преследователя - дортмундскую "Боруссию", которй предстоит сыграть еще три поединка.