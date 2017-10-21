Драка, и еще одна драка

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Монреалем" арбитр выписал хоккеистам-драчунам много штрафных минут.

Первая драка случилась уже на 5-й минуте первого периода. За нее арбитр выписал по два малых двухминутных штрафа Эндрю Шо из Монреаля и Нику Ричи из "Анахайма".

При этом игроки "Анахайма" затаили зло на Шо за то, что он во время этой драки жестко бил кулаками по лицу их одноклубника Дерека Гранта, лежавшего на спине в воротах.

И, вот, в третьем периоде хоккеисты "Анахайма" устроили охоту на Шо и смогли его как следет наказать.

Кевин Биекса серьезно побил Шо. Игрок "Монреаля", упав на лед и оказавшись в нокдауне, тем не менее подскочил, побежал отвечать на грубость, но вновь был "вырублен".

По следам этой драки арбитр выписал Биексе две минуты за грубую игру, плюс три десятиминутных штрафа без права замены - Биексе, Ричи и побитому Шо.