Драка на 3-й секунде хоккейного матча

У хоккеистов, видно, были давние счеты. Время матча было остановлено практически сразу после стартового вбрасывания.

Арбитр матча регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" - "Нэшвилл" ввел шайбу в игру, и тут же Остин Уотсон из "Нэшвилла" и Николя Делорье из "Анахайма" сбросили перчатки и устроили кулачный бой.

Больше бил Делорье, но завершилась драка тем, что Уотсон повалил соперника.

После чего оба драчна получили по 5 минут штрафа.

Основное же время матча и овертайм завершились вничью 4:4, а затем "Анахайм" победил в серии послематчевых буллитов.