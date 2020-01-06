Драка на 3-й секунде хоккейного матча

06 января 2020 г. 17:06
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

У хоккеистов, видно, были давние счеты. Время матча было остановлено практически сразу после стартового вбрасывания.

Арбитр матча регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" - "Нэшвилл" ввел шайбу в игру, и тут же Остин Уотсон из "Нэшвилла" и Николя Делорье из "Анахайма" сбросили перчатки и устроили кулачный бой.

Больше бил Делорье, но завершилась драка тем, что Уотсон повалил соперника.

После чего оба драчна получили по 5 минут штрафа.

Основное же время матча и овертайм завершились вничью 4:4, а затем "Анахайм" победил в серии послематчевых буллитов.

Видео: 

Austin Watson Fights Nick Deslauriers At The Opening Faceoff, Predators @ Ducks 1/5/20

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.