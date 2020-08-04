Драка на футбольном поле. Удалены три футболиста

04 августа 2020 г. 18:32
Автор: Виталий Лабскир
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Страсти вспыхнули после грубого фола.

Матч 12-го тура чемпионата Латвии по футболу между командами "Валмиера" и "Вентспилс" на 37-й минуте перерос в потасовку.

В результате арбитр удалил одного футболиста "Валмиеры" - португальца Хорхе Тейшейру и двух футболистов "Вентспилса"- грузина Гулу Палавандишвили и латвийца Ингарса Стуглиса.

Сам же матч завершился крупной победой "Валмиеры" - 3:0. При этом за "Валмиеру" весь поединок отыграл один украинский футболист - Николай Мусолитин, за "Вентспилс" - другой - Андрей Сахневич.

Ниже, в видеообзоре матча, драка с тремя удалениями на 1:30.

Видео: 

12. kārta: Valmiera FC 3:0 FK Ventspils (Labākie momenti)

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