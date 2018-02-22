Драка на площади Свободы. Футбол на стадионе "Металлист". Харьков принял матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

Кому-то футбол, а кому-то - драка. В Харькове донецкий "Шахтер" победил итальянскую "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. А украинские и итальянские футбольные хулиганы подрались за несколько часов до матча

Одним из восьми городов Европы, которым посчастливилось принимать первые матчи 1 \ 8-й финала самого престижного футбольного еврокубка - Лиги Чемпионов был Харьков. При этом матч подарил интригу. "Шахтер", проиграв первый тайм 0: 1, выиграл весь поединок - 2:1. Однако, хватит такой минимальной победы для общего успеха покажет ответный поединок. Он состоится 13 марта в Риме.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Ну я думаю, первый гол помог, что мы забили, почувствовать уверенность. Я думаю, если посмотреть, вратарь у них два замечательных сейва сделал, и в конце защитник ногу просто выставил. Могли и увереннее более закончить

Богдан Бутко, футболист "Шахтера":

Все равно победа. Хорошо, что выиграли. Хотелось бы "на ноль", но ничего страшного. Конечно, если бы еще третий гол забили в конце, было бы намного лучше.

После финального свистка болельщики "Шахтера" покидали стадион в приподнятом настроении, выкрикивая комплименты в адрес своей любимой команды.

А вот за несколько часов до матча несколько иной контингент, который считает, что также имеет отношение к футболу, устроил драку в самом центре Харькова. Украинские и итальянские ультрас подрались на площади Свободы. Причем с применением дубинок и камней. Полицейские сумели достаточно оперативно разогнать хулиганов. При этом обошлось без задержанных. Как уверяют правоохранители - никаких заявлений об избиении к ним не поступало.