Драка после завершения игрового времени

Хоккеисты стали драться после прозвучавшей сирены.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" завершался первый период. "Вашингтон" выигрывал 1:0. Хоккеисты "Питтсбурга" пытались реализоовать численное преимущество. На пятачке у ворот "Вашингтона" сначала было жарко, а затем стало очень жарко. Когда истекло игровое время периода Бренден Дилон из "Вашингтона" и Евгений Малкин из "Питтсбурга" устроили драку. За которую оба получили по два двухминутных штрафа, которые "отсидели" уже во втором периоде.

Следует отметить что Малкин в этом мтаче сдела так называемый "хет-трик Горди Хоу": подрался, забил гол и отдал результативную передачу.

Сам же матч завершился в итоге победой "Вашингтона" 5:3.