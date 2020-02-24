Драка после завершения игрового времени

24 февраля 2020 г. 14:43
Автор: Виталий Лабскир
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Хоккеисты стали драться после прозвучавшей сирены.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Питтсбургом" завершался первый период. "Вашингтон" выигрывал 1:0. Хоккеисты "Питтсбурга" пытались реализоовать численное преимущество. На пятачке у ворот "Вашингтона" сначала было жарко, а затем стало очень жарко. Когда истекло игровое время периода Бренден Дилон из "Вашингтона" и Евгений Малкин из "Питтсбурга" устроили драку. За которую оба получили по два двухминутных штрафа, которые "отсидели" уже во втором периоде.

Следует отметить что Малкин в этом мтаче сдела так называемый "хет-трик Горди Хоу": подрался, забил гол и отдал результативную передачу.

Сам же матч завершился в итоге победой "Вашингтона" 5:3.

Видео: 

Evgeni Malkin & Brendan Dillon Throw Punches At The End Of The 1ST Period

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