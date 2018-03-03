Драка с продолжением

До финальной сиренны оставалось 22 секунды. Но без драки и еще одной драки, когда, казалось, что страсти уже улеглись, не обошлось.

Случилось вішеописанное в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Флоридой" и "Баффало".

Сначала подрались Маккензи Уигар из "Флориды" и Натан Болью из "Баффало.

А затем, когда эти хоккеистов уже размирили судьи, и "этапировали" их за пределы ледовой площадки, в кулачных боях сошлись и другие хоккеисты, находившиеся на льду.

По итогам этой драки арбитр выписал в общей сложности 46 минут штрафного времени.