Драка с продолжением

03 марта 2018 г. 17:52
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До финальной сиренны оставалось 22 секунды. Но без драки и еще одной драки, когда, казалось, что страсти уже улеглись, не обошлось.

Случилось вішеописанное в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Флоридой" и "Баффало".

Сначала подрались Маккензи Уигар из "Флориды" и Натан Болью из "Баффало.

А затем, когда эти хоккеистов уже размирили судьи, и "этапировали" их за пределы ледовой площадки, в кулачных боях сошлись и другие хоккеисты, находившиеся на льду.

По итогам этой драки арбитр выписал в общей сложности 46 минут штрафного времени.

 

Видео: 

Nathan Beaulieu vs Colton Sceviour Mar 2, 2018

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