Драка сразу после начала хоккейного матча

У хоккеистов, похоже, были давние счеты.

Сразу после того, как произошло стартовое вбрасывание шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вегасом" поединок был остановлен.

Тафгаи обеих команд Росс Джонстон и Райан Ривз бросили клюшки, скинули перчатки и затеяли драку. После обмена довольно жесткими ударами оба хоккеиста остались стоять на ногах. Когда они вошли в клинч, так и не выявив победителя, арбитры развели бойцов, и Джонстон и Ривз отправились на скамейки штрафников. получив по 5 минут за драку.

Сам же матч вышел нерезультативным и завершился минимальной победой "Вегаса" с футбольным счетом 1:0.