Драка сразу после начала хоккейного матча

16 февраля 2020 г. 12:04
Автор: Виталий Лабскир
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У хоккеистов, похоже, были давние счеты.

Сразу после того, как произошло стартовое вбрасывание шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вегасом" поединок был остановлен.

Тафгаи обеих команд Росс Джонстон и Райан Ривз бросили клюшки, скинули перчатки и затеяли драку. После обмена довольно жесткими ударами оба хоккеиста остались стоять на ногах. Когда они вошли в клинч, так и не выявив победителя, арбитры развели бойцов, и Джонстон и Ривз отправились на скамейки штрафников. получив по 5 минут за драку.

Сам же матч вышел нерезультативным и завершился минимальной победой "Вегаса" с футбольным счетом 1:0.

Видео: 

Ross Johnston vs Ryan Reaves Feb 15, 2020

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