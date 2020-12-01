Драка в матче харьковских аматорских команд привела к пожизненной дисквалификации

01 декабря 2020 г. 12:16
Автор: Виталий Лабскир
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Строгое наказание.

В харьковском аматорском футзальном турнире встречались команды "FC Bad Boys-2" и "Молохит". 

Мат закончился дракой. Игрок команды "Молохит" Виталий Шеховцов (№2 в желтой футболке) сначала грубо сфолил на одном игроке команды-соперника, за что получил красную карточку, а затем ударил головой в нос друггого.

В результате Шеховцов получил от дисциплинарных органов турнира пожизненную дисквалификацию, а еще один драчун "Молохита" (№4 в желтой футболке и красной шапке на видео) наказан 12-ю матчами дисквалификации.

Видео: 

Драка в Украинском аматорском Мини-Футболе

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