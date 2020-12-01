Драка в матче харьковских аматорских команд привела к пожизненной дисквалификации

Строгое наказание.

В харьковском аматорском футзальном турнире встречались команды "FC Bad Boys-2" и "Молохит".

Мат закончился дракой. Игрок команды "Молохит" Виталий Шеховцов (№2 в желтой футболке) сначала грубо сфолил на одном игроке команды-соперника, за что получил красную карточку, а затем ударил головой в нос друггого.

В результате Шеховцов получил от дисциплинарных органов турнира пожизненную дисквалификацию, а еще один драчун "Молохита" (№4 в желтой футболке и красной шапке на видео) наказан 12-ю матчами дисквалификации.