Драка в момент гола

05 мая 2018 г. 17:22
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Обоюдное удаление и взятие ворот вписаны в протокол в матча с одинаковым таймингом.

В 4-м матче второго раунда Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" за 58 секунд до завершения 3-го периода Джейк Гюнцель закинул шайбу в пустые ворота "Вашингтона" и принес этим голом победу своей команде 3:1. При этом счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.

В этот самый момент Кристофер Летанг из "Питтсбурга" и Ти Джей Оши из "Вашингтона" устроили весьма жесткую драку, за которую получили по 5 минут штрафа.

Видео: 

Oshie, Letang throw punches, Guentzel parks puck in empty net

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