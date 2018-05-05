Драка в момент гола

Обоюдное удаление и взятие ворот вписаны в протокол в матча с одинаковым таймингом.

В 4-м матче второго раунда Кубка Стэнли между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" за 58 секунд до завершения 3-го периода Джейк Гюнцель закинул шайбу в пустые ворота "Вашингтона" и принес этим голом победу своей команде 3:1. При этом счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.

В этот самый момент Кристофер Летанг из "Питтсбурга" и Ти Джей Оши из "Вашингтона" устроили весьма жесткую драку, за которую получили по 5 минут штрафа.