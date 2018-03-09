Драка в момент вбрасывания шайбы

09 марта 2018 г. 14:17
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Арбитр собирался возобновить игру вбрасыванием шайбы в центре площадке. Хоккеисты же, находившиеся на точке вбрасывания, имели иные планы.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анааймом" и "Нэшвиллом" после того, как счет стал 3:0 в пользу "Нэшвилла", как и положено после взятия ворот, было назначено вбрасывание в центральной зоне.

К точки вбрасывания подошли тезки Райан Кеслер из "Анахайма" и Райан Йохансен из "Нэшвилла". В момент вбрасывания они не стали бороться за шайбу, а решили выяснить, кто из них лучший драчун.

Судя по всему, в этом кулачном бою победил Кеслер.

Матч же, в конце концов, завершился победой "Нэшвилла" - 4:2.

Видео: 

Ryan Kesler vs Ryan Johansen Mar 8, 2018

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