Драка в момент вбрасывания шайбы

Арбитр собирался возобновить игру вбрасыванием шайбы в центре площадке. Хоккеисты же, находившиеся на точке вбрасывания, имели иные планы.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Анааймом" и "Нэшвиллом" после того, как счет стал 3:0 в пользу "Нэшвилла", как и положено после взятия ворот, было назначено вбрасывание в центральной зоне.

К точки вбрасывания подошли тезки Райан Кеслер из "Анахайма" и Райан Йохансен из "Нэшвилла". В момент вбрасывания они не стали бороться за шайбу, а решили выяснить, кто из них лучший драчун.

Судя по всему, в этом кулачном бою победил Кеслер.

Матч же, в конце концов, завершился победой "Нэшвилла" - 4:2.