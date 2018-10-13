Драка во время дуэли взглядов

13 октября 2018 г. 16:01
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Церемония взвешивания и последовавшая за ней дуэль взглядов перед боем за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе между американцами Теренсом Кроуфордом и Хосе Бенавидесом завершилась скандалом.

Боксеры без проблем вложились в лимит весовой категории - 66,7 кг. Вес Бенавидеса составил 65,8 кг, Кроуфорда - 66,0 кг.

Дуэль же взглядов началась с того, что Бенавидес стал говорить гадости и толкнул Кроуфорда. Кроуфорд ответил размажистым свингом. Бенавидес успел среагировать и  уклониться от удара.

Тем жарче бужет в ринге американского города Омаха.

Кстати, оба боксера ни разу еще не проигрывали. Кроуфорд, защищающий чемпионский титул, выиграл все 33 своих боя, проведенных на профессиональном ринге. В том числе 24 нокаутом. У претендента Бенавидеса 27 побед в 27 проведенных боях, из них 18 - нокаутом.

Видео: 

Terence Crawford throws punch at José Benavidez Jr. during weigh-in | ESPN

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