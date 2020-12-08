Драматичная победа 3:2 после 1:2 на 89-й минуте

08 декабря 2020 г. 17:09
Автор: Виталий Лабскир
4 просмотра

Футбол хорош своей непредсказуемостью.

В американской лиге соккера (MLS) определились финалисты плей-офф. В первом полуфинале «Коламбус Крю» выиграл у «Нью-Инглэнд Революшн» - 1:0.

Во втором встречались «Сиэтл Саундерс» и «Миннесота Юнайтед». «Сиэтл» уступал по ходу матча 0:2. Cчет 1:2 был на 89-й минуте. «Сиэтл» умудрился отыграться и забить победный гол. На 89-й минуте матча Рауль Руидиас после розыгрыша углового сравнял счет, а на 90+4-й минуте еще один угловой увенчался голом Густава Свенссона и, соответственно, победой «Сиэтла Саундерс» - 3:2.

В ближайшее воскресенье финал «Коламбус Крю» - «Сиэтл Сандерс».

 

Видео: 

HIGHLIGHTS: Seattle Sounders FC vs. Minnesota United | December 7, 2020

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53