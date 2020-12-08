Драматичная победа 3:2 после 1:2 на 89-й минуте

Футбол хорош своей непредсказуемостью.

В американской лиге соккера (MLS) определились финалисты плей-офф. В первом полуфинале «Коламбус Крю» выиграл у «Нью-Инглэнд Революшн» - 1:0.

Во втором встречались «Сиэтл Саундерс» и «Миннесота Юнайтед». «Сиэтл» уступал по ходу матча 0:2. Cчет 1:2 был на 89-й минуте. «Сиэтл» умудрился отыграться и забить победный гол. На 89-й минуте матча Рауль Руидиас после розыгрыша углового сравнял счет, а на 90+4-й минуте еще один угловой увенчался голом Густава Свенссона и, соответственно, победой «Сиэтла Саундерс» - 3:2.

В ближайшее воскресенье финал «Коламбус Крю» - «Сиэтл Сандерс».