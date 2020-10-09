Драматичная победа "Харьковских соколов" над "Черкасскими мавпами" на последних секундах матча

"Харьковские соколы" взяли старт в баскетбольной Суперлиге сезона 2020/21 гг. Причем старт получился победный.

"Харьковские соколы" одержали минимальную победу над "Черкасскими мавпами" - 70:69.

Автором победного броска за 7 секунд до окончания четвертой четверти стал американский баскетболист харьковской командц Деджуан Граф. Он, взяв игру на себя, совершил сольный проход под щит "Черкасских мавп", после чего закинул с разворота мяч в кольцо, находятьсв окружении нескольких соперников.

Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:03.