Драматичная победа "Харьковских соколов" над "Черкасскими мавпами" на последних секундах матча

09 октября 2020 г. 14:12
Автор: Виталий Лабскир
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"Харьковские соколы" взяли старт в баскетбольной Суперлиге сезона 2020/21 гг. Причем старт получился победный.

"Харьковские соколы" одержали минимальную победу над "Черкасскими мавпами" - 70:69.

Автором победного броска за 7 секунд до окончания четвертой четверти стал американский баскетболист харьковской командц Деджуан Граф. Он, взяв игру на себя, совершил сольный проход под щит "Черкасских мавп", после чего закинул с разворота мяч в кольцо, находятьсв окружении нескольких соперников.

Ниже в видеообзоре матча этот момент на 3:03.

Видео: 

Суперліга Паріматч. Харківські Соколи - Черкаські Мавпи. Топ-моменти (08/10/2020)

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