Друзья Нурмагомедова стали бить Макгрегора после боя. Нурмагомедов прыгнул из октагона на команду Макрегора

Громкий скандал случился по завершении поединка в амерканском Лас-Вегасе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов победил удушающим приемом в 4-м раунде, после чего плюнул на Макрегора.

Этим дело не ограничилось. В октагон вбежали друзья Нурмагомедова и стали бить только пришедшего в себя Макрегора.

При этом Нурмагомедов, перепрыгнус через ограждение, ринулся в зал бить команду Макгрегра.

В итоге трое российских друзей Нурмагомедова, включая его менеджера, арестованы американской полицией. Сам Хабиб так и не получил чемпионский пояс. Результат боя может быть пересмотрен.

Через некоторое время всех трех арестованніх отпустили, так как Макгрегор не стал писать на них заявления в полицию.

Нурмагомедов сообщил что его лично по телефону уже поздравил с победой президент России Владимир Путин.