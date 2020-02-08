Дуэль взглядов переросла в танец с сальто

Участники главного боя за чемпионский титул неплохо поразмялись.

7 марта в американском городе Парадайз (штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC248, главным поединком которого станет бой в среднем весе между обладателем чемпионского пояса нигерийцем с новозеландским гражданством Исраэлем Адесаньей и претендентом - кубинцем Йоэлем Ромеро.

За месяц до боя Адесанья и Ромеро провели первую дуэль взглядов. Вышла она нерядовой. А завершилась и вовсе тем, что оба соперника пустились в пляс, а Ромеро еще и, танцуя, сделал сальто.