Дуэль взглядов переросла в танец с сальто

08 февраля 2020 г. 14:34
Автор: Виталий Лабскир
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Участники главного боя за чемпионский титул неплохо поразмялись.

7 марта в американском городе Парадайз (штат Невада) состоится вечер смешанных единоборств UFC248, главным поединком которого станет бой в среднем весе между обладателем чемпионского пояса нигерийцем с новозеландским гражданством Исраэлем Адесаньей и претендентом - кубинцем Йоэлем Ромеро.

За месяц до боя Адесанья и Ромеро провели первую дуэль взглядов. Вышла она нерядовой. А завершилась и вовсе тем, что оба соперника пустились в пляс, а Ромеро еще и, танцуя, сделал сальто.

Видео: 

UFC 248: Israel Adesanya, Yoel Romero Have Dance Off After Staredown - MMA Fighting

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