Два гола в основное время плюс серия из 26-ти послематчевых пенальти

26 июля 2018 г. 18:18
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В американском городе Пасадина в рамках турнира "Международный Кубок чемпионов" состоялся весьма неординарный футбольный матч между итальянским "Миланом" и английским "Манчестером Юнайтед".

Основное время завершилось вничью 1:1. Оба гола были забиты в дебюте матча: на на 12-й минуте Алексис Санчес вывел МЮ вперед. На 15-й фтболист "Милана" Сусо сравнял счет.

По регаламенту турнира, если за 90 минут не удается выявить победителя, то исполняются послематчевые пенальти. Эта серия растянулась аж на 26 ударов. Командам пришлось пробить по 13 одиннадцатиметровых, пока "Манчестер Юнайтед" наконец-то не одержал победу - 9:8.

Видео: 

AC Milan vs Man Utd 1-1(Pens 8-9) Highlights 25/07/2018 (HD)

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