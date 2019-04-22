Два хоккеиста спасли команду от гола, упав во вратарской

22 апреля 2019 г. 17:14
Автор: Виталий Лабскир
78 просмотров

Шайба оказалась позади голкипера, но так и не залетела в ворота.

Драматический эпизод случился в 6-м матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Сан-Хосе" и "Вегасом".

Основное время завершилось вничью - 1:1. В овертайме хоккеист "Сан-Хосе" Брент Бернс добивал шайбу, казалось, в пустые ворота, оставив не у дел вратаря "Вегаса" Марка-Андре Флери. Но двое полевых игроков "Вегаса" Йон Мерилл и Колин Миллер сумели в буквальном смысле своими телами закрыть путь шайбе в ворота.

В конце концов, аж во втором овертайме на 92-й минуте матча хоккеисты "Сан-Хосе" провели победную шайбу, взяли верх 2:1, и счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3.

Видео: 

Jon Merrill & Colin Miller Crash Into Each Other To Deny Sharks OT Goal

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.