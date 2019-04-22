Два хоккеиста спасли команду от гола, упав во вратарской

Шайба оказалась позади голкипера, но так и не залетела в ворота.

Драматический эпизод случился в 6-м матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Сан-Хосе" и "Вегасом".

Основное время завершилось вничью - 1:1. В овертайме хоккеист "Сан-Хосе" Брент Бернс добивал шайбу, казалось, в пустые ворота, оставив не у дел вратаря "Вегаса" Марка-Андре Флери. Но двое полевых игроков "Вегаса" Йон Мерилл и Колин Миллер сумели в буквальном смысле своими телами закрыть путь шайбе в ворота.

В конце концов, аж во втором овертайме на 92-й минуте матча хоккеисты "Сан-Хосе" провели победную шайбу, взяли верх 2:1, и счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3.