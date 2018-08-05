Два нокдауна и нокаут. Разгромлен российский чемпион мира Сергей Ковалев

В американском Атлантик-Сити состоялся титульный бой в полутяжелом весе между россиянином Сергеем Ковалевым, вышедшим на этот поединок чемпионом мира по версии WBO, и претендентом Элейдером Альваресом из Колумбии.

Развязка пришлась на 7-й раунд. В нем Альварес сначала послал Ковалева в нокдаун, затем - в еще один нокдаун, и рефери мог прекращать бой. Но дал продолжить, После чего, первым же ударом, Альварес нокаутировал Ковалева.

Таким образом, Альварес стал новым чемпоином мира. А Ковалев после боя заявил, что чувствует себя нормально, но подумывает о том, что пришло время завершать карьеру.