Два нокдауна и нокаут в 1-м раунде

Боксер, не знающий поражений, добавил в свой послужной список убедительную и зрелищную победу.

На вечере бокса в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) дрались американец Фигероа Бокачика и Никлаус Флас из Пуэрто-Рико.

В первый раз Бокачика уронил соперника уже на 30-й секунде боя. Затем - еще дважды по ходу первого раунда, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу техничским нокаутом.

У Бокачики это 16-я победа в 16-ти боях, в том числе 11-я - нокаутом.