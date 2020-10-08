Два нокдауна и нокаут в 1-м раунде

08 октября 2020 г. 17:24
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, не знающий поражений, добавил в свой послужной список убедительную и зрелищную победу.

На вечере бокса в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) дрались американец Фигероа Бокачика и Никлаус Флас из Пуэрто-Рико.

В первый раз Бокачика уронил соперника уже на 30-й секунде боя. Затем - еще дважды по ходу первого раунда, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу техничским нокаутом.

У Бокачики это 16-я победа в 16-ти боях, в том числе 11-я - нокаутом.

Видео: 

10.7 Figueroa Bocachica vs Nicklaus Flaz Full Fight 8R

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