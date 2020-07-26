Два нокдауна и нокаут в бою супертяжей

26 июля 2020 г. 12:10
Автор: Виталий Лабскир
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Боксеры супертяжелого веса устроили рубку, которая продлилась три неполных раунда.

В главном событии вечера бокса в Лондоне дрались англичанин Джо Джойс и Михаэль Валлиш из Германии.

У Джойса до этого поединка было 10 побед в 10-ти проведенных боях. Стало - 11 в 11-ти.

Во втором раунде Джойс в первый раз отправил Валлиша в нокдаут. В третьем раунде - еще раз. Вскоре у Валлиша вновь подкосились ноги от ударов соперника, и рефери принял решение пркратить бой.

У Джойса из теперь 11-ти выигранных поединков 10 побед одержаны нокаутами.

 

Видео: 

JOE JOYCE VS MICHAEL WALLISCH

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