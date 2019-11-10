Два нокдауна и нокаут в чемпионском бою

10 ноября 2019 г. 13:22
Автор: Виталий Лабскир
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Рефери следовало бы прекратить бой уже после второго нокдауна.

В Лос-Анджелесе (США) состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между обладателем чемпионского пояса британцем Билли Джо Сондерсом и претендентом - Марсело Косересом из Аргентины, который до сих пор ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

И, вот, Косерес потерпел первое поражение.

Все основные события пришлись на 11 -й раунд. В нем Косерес сначала в первый раз побывал в нокдауне, затем - во второй. Второй нокдаун был очень тяжелым, и, пожалуй, рефери должен был давать отмашку о прекращении боя. Но поединок продолжился, и практически сразу аргентинский боксер упал в третий раз.

Это уже было точно всё. Сондерс защитил свой титул чемпиона мира.

Видео: 

HIGHLIGHTS | Billy Joe Saunders vs. Marcelo Coceres

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