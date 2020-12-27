Два нокдауна и нокаут в первом раунде

27 декабря 2020 г. 12:17
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Опытный боксер потерпел разгромное поражение.

В рамках вечера бокса, состоявшегося в американском Лос-Анджелесе боксер из США Джеймс Киркленд дрался против мексиканца Хуана Монтиэля.

36-летний Киркленд до этого боя 34 из 36-ти проведенных поединков и потерпел два поражения от "звезд" первой величины японца Набухиро Исиды и мексиканца Сауля Альвареса.

И, вот, Киркленд потерпел свое третье поражение в карьере. В бою против Монтиэля Киркленд в первый раз оказался в нокдауне уже на 30-й секунде 1-го раунда. От этого нокдауна американец не смог восстановиться. Он падал еще дважды, и в итоге к концу 2-й минуты 1-го раунда Монтиэль нокаутировал Киркленда.

Видео: 

Kirkland vs Montiel HIGHLIGHTS: December 26, 2020 - PBC on FOX

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53