Два нокдауна и нокаут в первом раунде

Опытный боксер потерпел разгромное поражение.

В рамках вечера бокса, состоявшегося в американском Лос-Анджелесе боксер из США Джеймс Киркленд дрался против мексиканца Хуана Монтиэля.

36-летний Киркленд до этого боя 34 из 36-ти проведенных поединков и потерпел два поражения от "звезд" первой величины японца Набухиро Исиды и мексиканца Сауля Альвареса.

И, вот, Киркленд потерпел свое третье поражение в карьере. В бою против Монтиэля Киркленд в первый раз оказался в нокдауне уже на 30-й секунде 1-го раунда. От этого нокдауна американец не смог восстановиться. Он падал еще дважды, и в итоге к концу 2-й минуты 1-го раунда Монтиэль нокаутировал Киркленда.