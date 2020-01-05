Два нокдауна и нокаут в первом же раунде

05 января 2020 г. 14:42
Автор: Виталий Лабскир
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В столице Уругвая - Монтеведео, состоялся вечер бокса главным боем которого стал поединок двух доселе непобежденных боксеров Амилкара Видаля из Уругвая и мексиканца Леопольда Рейны.

Рейна с первых же секунд первого раунда стал мощно атаковать. Видаль, грамотно отзащищавшись, на 30-й секунде в контратаке послал Рейну в первый нокдаун. Спустя полминуты - во второй.

И тут же Видаль стал добивать соперника. Рефери, не дожидаясь пока Рейна упадет, остановил бой и присудил Видалю победу техническим нокаутом.

Теперь у Видаля 11 побед в 11-ти проведенных боях, в том числе 10 - нокаутом.

Видео: 

Amilcar Vidal vs Leopoldo Reyna (04.01.2020)

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