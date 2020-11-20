Два нокдауна и нокаут в титульном бою

20 ноября 2020 г. 11:57
Автор: Виталий Лабскир
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Первый нокдаун случился еще в 1-м раунде, второй - в 9-м. Затем последовало добивание.

Именно по такому сценарию развивались события в главном бою боксерского вечера американском Лос-Анджелесе между бойцами второго полулегкого веса О'Шаки Фостером из США и мексиканцем Мигелем Романом.

Фостер, отправив Романа в нокдаун в середине 1-го раунда, затем продлил "удовольствие" до 9-го. Второй нокдаун оказлся очень тяжелым, и рефери, пожалу, мог бы и остановить бой, однако дал Фостеру нанести еще серию ударов по находящемуся в состоянии "грогги" сопернику, после чего присудил Фостеру победу техническим нокаутом.

Фостер, победив, стал обладателем серебряного пояса по весрии WBC во втором полулегком весе.

Видео: 

O'Shaquie Foster vs Miguel Roman | FULL FIGHT | Pelea Completa

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