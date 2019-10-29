 

Два нокдауна и нокаут. Зрелищная победа украинского боксера

29 октября 2019 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал 16-ю победу в 16-ти боях, проведенніх на профессиональном ринге. При этом Богачук нокаутировал всех своих соперников.

Такая участь постигла и американца Тайрона Брунсона в поединке за титул WBC Continental Americas в Голливуде.

Богачук сначала в третьем, затем в четвертом раунде отправлял Брунсона в нокдаун. Американец оба раза поднимался и продолжал бой. Когда же за 10 секунд до конца 4-го раунда Брунсон вновь упал, рефери тут же дал отмашку, что поединок закончен.

Видео: 

Serhii Bohachuk v Tyrone Brunson

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