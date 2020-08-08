Два нокдауна и победа нокаутом во 2-м раунде

08 августа 2020 г. 14:16
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Непобедимый доселе боксер потерпел сокрушительное поражение.

В Брентвуде (Великобритания) в рамках вечера бокса валлиец  Нэйтен Торли и англичанин Крис Биллэм-Смит дрались за пояс чемпиона Британского Содружества в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Торли до сих пор выиграл все 13 своих поединков, проведенных на профессиональном ринге. И, вот, он впервые проиграл. Причем поражение вышло разгромным. Торли в первый раз оказался в нокдауне на последних секундах 1-го раунда. Во второй - вскоре после начала 2-го. А за минуту с небольшим до завершения 2-го раунда Торли вновь упал от удара Биллэма-Смита, и это был уже нокаут.

У Биллэма-Смита это 11-я победа в 12-ти проведенных боях, в том числе 10-я - нокаутом.

Видео: 

Chris Billam Smith VS Nathan Thorley Full Fight HD | August 7,2020 |

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53